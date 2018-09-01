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01 Eylül 2018 12:29

Karaman’da Antep fıstığı hasadı başladı

Karaman’da yetiştirilen Antep fıstığı hasadı başladı.

Karaman’da Antep fıstığı hasadı başladı

01 Eylül 2018 12:29

Bu yıl 45-50 ton civarında Antep fıstığı hasat edilmesi bekleniyor.


Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Gaziantep başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilen Antep fıstığının hasadına Karaman’a bağlı Çukur köyünde de başlandığını söyledi.


Yaklaşık 45-50 ton civarı Antep fıstığı hasadının beklendiğini kaydeden Muğlu, "Fıstık üreticileri, ağaçlara merdivenle çıkarak kızarmış fıstıkları topluyor. Köylülere ekonomik olarak büyük katkı sağlayan fıstık şuanda 35 liradan alıcı buluyor. Eylül ayı sonuna kadar hasadın sürmesini bekliyoruz. İlimizde özellikle sınırlı tarım arazisine sahip olan ve bu arazileri de parçalanmış ve oldukça engebeli olan dağ köylerinde Ziraat Odamız tarafından çiftçilerimizin gelir seviyelerinin artırılması için çeşitli çalışmalar yürütülmekte. Bu çalışmalardan birisi de Antep fıstığı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesidir. Bölge halkımızın 3 yıl önce hizmetine sunduğumuz Antep fıstığı kabuğu soyma makinesi köylülerimize ekonomik yönden büyük katkı sağlamaktadır. Artık bu işlem için Mersin’e gitmelerine gerek kalmamıştır. Karaman’a ve bölge çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.




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