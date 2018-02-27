İbrala Barajından alınacak olan su, arıtma tesisindeki havuzlarda test aşamasına alındı.

Arıtma tesisinde incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Karamanlı vatandaşların kaliteli suya kavuşmalarına az bir süre kaldığını söyledi. Sık sık arıtma tesisine giderek çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Çalışkan, "İçme suyu iki merhaleden oluşuyordu, bunlardan biri terfi hattı, diğeri ise arıtma ünitesiydi. İhalesi gerçekleştirildikten sonra terfi ünitesinin işlemi tamamlandı. Ama arıtma ünitesinde ihaleden kaynaklı sıkıntılardan dolayı mevcut bir firmanın alması ve işi sürdürememesi tekrar ihaleye çıkmasıyla birlikte uzayan bir süreç oldu. Şu andaki mevcut işletmemiz çalışmalarını sürdürürken, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ve Bölge Müdürlüğü çalışmaları yakından takip ediyor. İnşallah bu yaz ortasında Karaman’ı tatlı suya kavuşturmuş olacağız. Süreç uzun bir zaman aldı. Vatandaşlar da ne zaman tatlı su verileceğini bizlere sorup duruyor. Burada ister istemez ihalenin sonucunda çıkan bazı sorunlardan dolayı gecikme yaşandı. Ama bundan sonra gecikme olmayacak. Firmamız da, DSİ de canla başla çalışıyor. Bir aksilik çıkmaz ise bu yılın Mayıs ayının ortasında suyu vermiş oluruz. Şu anda bazı havuzlara su verilerek test aşamasına geçildi. 15 gün sonra daha da ileriki bir aşamaya geçilmiş olacak. 1 ay içerisinde de şehre su verilebilir duruma gelmiş olunacak. Ancak tamamen testler başarılı olduktan sonra hangi gün suyun verileceğini net olarak ifade edeceğiz’’ dedi.

"Belediye yılda 7.2 milyon lira tasarruf sağlayacak"

Karaman’da yıllardır su ihtiyacının yer altı kuyularından sağlandığına da değinen Çalışkan, "Karaman’da 62 bin abonenin içme suyu ihtiyacı 22 kuyudan sağlanıyor. Hal böyle olunca ciddi bir elektrik tüketimi oluyor. Belediye olarak her ay 600 bin lira elektrik parası ödüyoruz. İbrala Barajından alacağımız suyla birlikte, hem vatandaşlar evlerinde kaliteli su tüketmiş olacak, hem de belediyemiz yılda 7.2 milyon lira tasarruf sağlamış olacak’’ şeklinde konuştu.