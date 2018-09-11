Karaman'da asayiş uygulaması: 7 tutuklama

Karaman'da Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çok sayıda ruhsatsız silahla birlikte bıçak da ele geçirildi. Yapılan asayiş uygulamasında 7 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta ekipler tarafından yapılan genel uygulamayla ilgili bilgi verilerek, "Ekiplerimizce yapılan genel uygulamalar sırasında ruhsatsız 5 tabanca ile birlikte 11 pompalı tüfek ve 14 bıçak ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişiden 7'si sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlimizdeki asayiş ve huzur ortamının devamı, özellikle de 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması sebebiyle Asayiş Şube Müdürlüğümüz ile ilgili birimlerimiz tarafından ortaklaşa yürütülen planlı çalışmalar ve genel uygulamalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Halkımızın huzuru ve güvenliği için yürüttüğümüz çalışmalarımız kararlı ve planlı bir şekilde bundan sonra da sürdürülecektir” denildi.