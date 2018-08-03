Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 12:18

Karaman’da asfalt çalışmaları sürüyor

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şehrin farklı bölgelerinde asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

Karaman’da asfalt çalışmaları sürüyor

03 Ağustos 2018 12:18


Asfalt sezonuna yoğun bir tempoyla başlayan Karaman Belediyesi, altyapısı tamamen bitmiş mahalleler ve ihtiyaç duyulan bölgelerde sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Fen işleri ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 1. TOKİ’de deforme olmuş yol ve kaldırım sökülerek yeniden düzenlenirken yine aynı bölgede Dereköy yolu üzerindeki bozuk olan kısımlar da tekrar asfaltlanacak. Belirli bir plan içinde ve kendi ürettiği malzemeleri kullanarak yol yapım çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, birkaç gün içerisinde Gökkuşağı Havuzu üst geçidini Kılbasan yoluna bağlayan sokağı da asfaltlayarak Sümer Mahallesindeki çalışmalarını tamamlamış olacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç