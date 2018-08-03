Karaman’da asfalt çalışmaları sürüyor

Asfalt sezonuna yoğun bir tempoyla başlayan Karaman Belediyesi, altyapısı tamamen bitmiş mahalleler ve ihtiyaç duyulan bölgelerde sıcak ve soğuk asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Fen işleri ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 1. TOKİ’de deforme olmuş yol ve kaldırım sökülerek yeniden düzenlenirken yine aynı bölgede Dereköy yolu üzerindeki bozuk olan kısımlar da tekrar asfaltlanacak. Belirli bir plan içinde ve kendi ürettiği malzemeleri kullanarak yol yapım çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, birkaç gün içerisinde Gökkuşağı Havuzu üst geçidini Kılbasan yoluna bağlayan sokağı da asfaltlayarak Sümer Mahallesindeki çalışmalarını tamamlamış olacak.