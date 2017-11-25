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25 Kasım 2017 11:39

Karaman’da belediye otobüs şoförlerine trafik eğitimi

Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce otobüs şoförlerine yönelik trafik konulu seminer düzenlendi.

Karaman’da belediye otobüs şoförlerine trafik eğitimi

25 Kasım 2017 11:39


Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Mümine Hatun Hanımlar Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerine 70 şoför katıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Baş Polis Memuru Arif Serin tarafından verilen trafik konulu eğitimde, trafik kuralları, Türkiye ve Karaman geneli kaza istatistikleri, kazaların sebepleri, trafik denetimlerinin amacı, kazalarda insan, araç, yol ve çevre şartlarının etkileri gibi konular anlatıldı.




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