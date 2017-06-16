Karaman’da “Bir antrenman, bir iftar” projesi

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonunda bir araya gelen sporcular bir buçuk saatlik hafif bir antrenmanın ardından ailelerinin de katılımıyla oruçlarını birlikte açıyor. Projenin her yıl düzenli olarak devam edeceğini belirten antrenör Aziz Hopyar, “Geçen yıl sporcularımızla birlikte aldığımız kararla ramazan ayında takım için kaynaşmayı arttırmak ve antrenmanlara devam etmek için “Bir Antrenman Bir İftar” projesini başlattık. Ramazan ayında olduğumuz için sadece teknik çalışmalar yaparak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Ramazan ayı sonrası ise kuvvet, kondisyon ve devamlılık antrenmanlarıyla yeni sezonda hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız. Geçen yıl 10. sırada bitirdiğimiz ligi bu yıl 7. sırada bitirdik. İnşallah yeni sezonda ilk dörde girerek ligde yerimizi korumaya çalışacağız. Antrenmanlarımızın yoğunluğunu ve temposunu da bu hedefler doğrultusunda yapacağız” ifadelerini kullandı.

Proje ile Ramazan ayında da spor yapma imkanı bulduklarını belirten bedensel engelli sporcular ise kendilerine spor yapma imkanı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ettiklerini belirtti.