Karaman'da bir ay içerisinde 30 metruk bina yıkıldı

Karaman'da tehlike arz eden ve madde bağımlısı kişilerin mekanı haline gelen metruk binalar tek tek yıkılıyor. Son bir ay içerisinde valilik, belediye ve mahalle muhtarlarınca tespit edilen 30 metruk bina yıkıldı.

Şehir merkezinde tehlike arz eden ve madde bağımlısı kişilerin mekanı haline gelen metruk evlerin belediye ekiplerince yıkıldığını ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Belediyemiz, valilik ve mahalle muhtarları ile birlikte belirlenen evlerin imar ve tapu kayıtları kontrol edilerek teknik ekiplerce yerinde değerlendiriliyor. Tehlike oluşturacak binalar belediye fen işleri ekiplerince yıkılıyor. Terk edilmiş ya da kullanılmayan bu yapılar zamanla uyuşturucu ve madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Bu mahallelerde yaşayan aileler kendileri ve çocukları için haklı olarak endişe etmeye başlıyor. Farklı mahallelerde bulunan bu metruk yapılara da belirlediğimiz program dahilinde müdahale ediyoruz. Son bir ay içerisinde ise 30 metruk bina yıkıldı. Yapılan gerekli araştırmalar ve teknik incelemeler sonucunda tehlikesiz hale getiriyoruz” dedi.