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10 Mayıs 2018 13:56

Karaman’da bir şahıs evinde ölü bulundu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir kişi, evinde darp edilmiş ve bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Karaman’da bir şahıs evinde ölü bulundu

10 Mayıs 2018 13:56


Olay, Ermenek ilçesi Orta Mahallesi Hamam Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokakta kan izleri gören mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giderek kan izlerini takip eden polis, izlerin 12 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2016’da denetimli serbestlikle tahliye edilen ve tek başına yaşayan Hasan Akın’ın (64) evine gittiğini tespit etti. Eve giren ekipler, şahsı evinin içinde ölü buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akın’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.




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