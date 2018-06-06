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06 Haziran 2018 17:45

Karaman’da boğulan genci hayata döndüren sağlık ekibine teşekkür belgesi

Karaman’da Türk Dünyası Kültür Parkı’nda yaşanan boğulma olayına en kısa sürede giden ve zamanında müdahale ederek genci hayata döndüren sağlık görevlilerine teşekkür belgesi verildi.

Karaman’da boğulan genci hayata döndüren sağlık ekibine teşekkür belgesi

06 Haziran 2018 17:45


İl Salık Müdürlüğünde düzenlenen belge verme törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Musa Şahin ile olaya müdahale eden sağlık görevlileri katıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, “Süz havuzunda yaşanan boğulma vakasına sağlık ekibimiz 3.5 dakika gibi kısa bir sürede ulaşmış ve ilk müdahaleyi yapmıştır. Bilinci kapalı ve kalp atışı alınamayan hastaya ilk yardım kurallarını eksiksiz ve sırasıyla uygulanmış olup, yapılan müdahaleler sonucu genç hayata döndürülmüştür. Bu nedenle çok kısa sürede olay yerine ulaşan ve gerekli müdahaleyi yapan sağlık ekibimizi kutluyorum” dedi.


İl Sağlık Müdürü Arslan, daha sonra ambulans şoförü Rıdvan Doğan, ATT Merve Özyer ve Paramedik Serkan Uysal’a birer teşekkür belgesi verdi.




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