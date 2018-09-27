Karaman'da çakmak gazı patladı: 2 çocuk yaralı

Karaman'da çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 2 çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Gazidükkan Mahallesi Şehit Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın araba garajında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, araba garajında meydana gelen patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, garajdan elleri ve yüzleri yanık vaziyette çıkan Y.M. (14) ve A.Ö. (15) isimli çocukları alarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Garaj içerisinde çıkan küçük çaplı yangın da vatandaşlar tarafından söndürüldü. Patlamada garajda bulunan otomobilde de maddi hasar oluştu. Olay yerinde inceleme yapan polis, araba içinde ve dışında 4 adet çakmak gazı tüpü ile bir paket sigara buldu. Bulunan çakmak gazı tüpleri ile sigaraya polis tarafında bir poşete konarak götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sesi duyarak olay yerine gelen mahalle sakinlerinden Durmuş Ali Kuru, patlama sesinin duyulması üzerine olay yerine geldiğinde ambulansın iki çocuğu götürdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.