Karaman'da cennet hurması hasadı başladı

Karaman'da, Göksu Havzasındaki köylerde cennet hurmasu hasadı başladı.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Göksu Havzasında nar, zeytin ve incir üretimine ek olarak cennet meyvesi üretimi yapılan Bucakkışla, Narlıdere, Bostanözü, Kalaba, Cerit ve Çukur köylerini ziyaret ederek, hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgede ilk cennet meyvesi fidanının 8 yıl önce dikildiğini ifade eden Muğlu, “İlerleyen yıllarda ilimizde cennet meyvesi ekim alanları daha da genişleyecek. Bu yılki rekolte iyi ve üreticimiz kendi ürettiğini parça parça satıyor. Bu konuda sıkıntıyı gidermek ve üreticimizin daha fazla kazanmasını istiyoruz. Dikilen fidanlar bölgeye uyum sağladı. Her geçen gün fidan sayısı artıyor. Narin yapısıyla zahmetli bir süreci olan cennet meyvesi, oldukça yararlı bir meyve. Lif içeriği zengin. Kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiği biliniyor” dedi.