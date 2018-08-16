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16 Ağustos 2018 19:32

Karaman’da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

Karaman’da çıkan yangında 3 ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman’da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi

16 Ağustos 2018 19:32


Yangın, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kalaba köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedende yangın çıktı. Çıkan yangına ilk olarak köylüler ellerindeki kovalarla su taşıyarak söndürmeye çalıştı. Alevlerin bir süre sonra büyüyerek bitişikteki diğer iki ahşap eve de sıçraması üzerine Karaman İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü’nden yardım istendi. Yangının çıktığı köyün dağlık ve Karaman merkeze uzak olması sebebiyle ekipler olay yerine 1.5 saatte varabildi. Vakit kaybetmeden yangına müdahale eden ekiplere, istenen yangın söndürme helikopteri de destek verdi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, köy camisinin de kapı kısmı hasar gördü.


Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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