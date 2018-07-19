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19 Temmuz 2018 15:22

Karaman’da çocuk şenliğine büyük ilgi

Karaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği, ilk günden çocukların büyük ilgisini çekti.

Karaman’da çocuk şenliğine büyük ilgi

19 Temmuz 2018 15:22


Karaman Belediyesinin eski devlet hastanesi bahçesinde düzenlediği Çocuk Şenliği, açılışın ilk gününde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Üç gün sürecek şenliklere aileleriyle birlikte gelen çocuklar, eğlence ve neşe dolu bir gün geçirdi. Özellikle akşam saatlerinde alanı dolduran çocuklar, gün boyunca çalan şarkılar, düzenlenen yarışmalar, animasyon gösterileri ve şişme oyun parklarında gönüllerince eğlendi. Ayrıca şenlik boyunca meydana gelenlere patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. 13.30 ve 23.00 saatleri arası düzenlenen etkinliğe çocuklar kadar büyüklerde ilgi gösterdi. Karaman Belediye Ertuğrul Çalışkan, şenliğe gelen çocukları akşam da yalnız bırakmadı. Açılış saatinde çocuklarla birlikte olan Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er ile birlikte akşam da alana gelerek çocuklarla tek tek ilgilendi ve oyunlarına eşlik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.




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