Karaman’da Çukur göletine 20 bin yavru sazan bırakıldı

Konu hakkında İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 20 bin pullu sazan yavrusu Çukur göletine bırakılmıştır. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Biriminde üretilmiş olan pullu sazan yavruları, İl Müdürlüğümüz görevlilerince Antalya’dan teslim alınarak, aynı gün ilimize getirilmiştir. Yavru balıklar İl Müdürü Orhan Özçalık ile teknik elemanlarında katılımıyla Çukur göletine bırakılmıştır. Su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin sürdürülebilir olarak kullanılabilmesi, gelecek nesillere aktarılması, iç su ürünleri stoklarının takviye edilmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması, göl ve göletlerdeki balık popülasyonun desteklenmesi amacıyla her yıl göl ve göletlerimize yavru balıklar bırakılmaktadır. Balık türleri ve stokların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması, en az bir kez üremelerine imkân tanınması sürdürülebilir balıkçılık açısından büyük önem arz etmektedir” denildi.