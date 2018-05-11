Karaman’da darp edilip bıçaklanarak öldürülen şahıs toprağa verildi

Adana Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Akın’ın (64) cenazesi, yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Akın’ın cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

Olay, geçtiğimiz gün Ermenek ilçesi Orta Mahallesi Hamam Sokak’ta meydana gelmişti. Sokakta kan izleri gören mahalle sakinleri durumu polise haber vermişti. İhbar üzerine adrese giderek kan izlerini takip eden polis, izlerin 12 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2016’da denetimli serbestlikle tahliye edilen ve yalnız yaşayan Hasan Akın’ın evine gittiğini tespit etmişti. Eve giren ekipler, şahsı evinin içinde darp edilip karnından bıçaklanarak ölmüş halde bulmuştu. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.