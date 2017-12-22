Karaman’da denetimli serbestlik hükümlüleri fidan dikti

Karaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle TOKİ Afet Evleri karşısında bulunan Sudurağı Erozyon Önleme Uygulama Projesi kapsamında ağaçlandırma çalışması yapıldı. Fidan dikiminde konuşan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akçay, denetimli serbestliğin, Türk ceza ve adalet sistemine 2005 yılında girdiğini belirterek, "Sosyal anlamda denetimli serbestlikte, kişinin ıslahı ve topluma kazandırılması esastır. Dolayısıyla denetimli serbestlik toplum temelli bir uygulamadır. Ağaçlar geleceğe bırakılabilen en güzel miraslardandır. Ne mutlu bize ki Karaman gibi güzel bir şehrimizde bizlerin de dikili bir ağacı olacaktır. Dolayısıyla bu tür faaliyetlerin herkese örnek teşkil etmesini temenni ediyorum" dedi.

Karaman Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Korkmaz Peker de, kamu cezası çeken yaklaşık 60 hükümlünün fidan dikimine katıldığını ifade ederek, "Bu tür etkinliklerle hem doğaya hem topluma faydalı bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Denetim serbestlik, cezaları dört duvar arasında çekmek değildir. Toplum içerisinde cezaların yerine getirilmesidir" diye konuştu.

Düzenlenen etkinlikte, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler 500 fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikimine, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Nuri Özbey, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, Karaman Orman İşletme Müdürü Fazıl Cabaroğlu, orman işletme çalışanları, koruma kurulu üyeleri ve adliye çalışanları da katıldı.