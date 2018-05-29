Karaman’da devrilen kamyonetteki süt yola döküldü

Kazada kamyonetin kasasındaki süt yola döküldü.

Kaza, Karaman-Ereğli karayolunun 28. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah I. yönetimindeki 70 AAC plakalı süt dolu kamyonet, Ayrancı ilçesinden Karaman istikametine gelirken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Bünyamin S. hafif şekilde yaralandı. Kamyonetin kasasında bulunan süt ise yola döküldü. Devrilen kamyonet nedeniyle yolun bir şeridi ise trafiğe kapandı. Kamyonetin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.