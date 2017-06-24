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24 Haziran 2017 12:55

Karaman’da "Duman" operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelinde düzenlediği "Duman" operasyonu kapsamında Karaman’da da emniyet müdürlüğü ekipleri il merkezi ile ilçelerdeki tütün satışı yapan iş yerlerinde arama yaptı.

Karaman’da

24 Haziran 2017 12:55


Ekiplerin 35 iş yerinde yaptıkları aramalarda 614 kilo kıyılmış tütün, bin 70 adet tütün sarma makinesi, 10 adet elektronik sigara, 7 bin 629 paket bandrolsüz tütün basılmış sigara ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan 3 iş yeri ile TAPDK belgesi olmayan 4 iş yeriyle birlikte toplam 27 iş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten ve mevzuata aykırı olarak tütün satışından yasal işlem yapıldı. Uygulamada el konulan tütün malzemeleri emniyet müdürlüğüne götürüldü.




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