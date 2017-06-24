Karaman’da "Duman" operasyonu

Ekiplerin 35 iş yerinde yaptıkları aramalarda 614 kilo kıyılmış tütün, bin 70 adet tütün sarma makinesi, 10 adet elektronik sigara, 7 bin 629 paket bandrolsüz tütün basılmış sigara ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan 3 iş yeri ile TAPDK belgesi olmayan 4 iş yeriyle birlikte toplam 27 iş yeri sahibi hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten ve mevzuata aykırı olarak tütün satışından yasal işlem yapıldı. Uygulamada el konulan tütün malzemeleri emniyet müdürlüğüne götürüldü.