İstanbul'un nüfusuna yakın elma ağacı bulunan Karaman'da elma hasadı başladı.

Dolu vurmasına rağmen hem elmanın dallardaki bolluğu, hem de şu anki fiyatı üreticisinin yüzünü güldürüyor. Karaman Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, elma hasadının başlaması nedeniyle bahçelerde incelemelerde bulundu. Muğlu yaptığı açıklamada, “Karaman'da elma hasadı Eylül ayı itibarıyla başladı. Şuan için elmamız çok kaliteli. Karaman elmada Türkiye birincisidir. Neredeyse bir İstanbul'un nüfusuna yakın 12 milyon kadar ağaç sayımız var. Belki rekolte olarak Isparta'nın gerisine düşsekte gerçek verilere baktığımız da biz Türkiye'de birinci durumdayız. Bu yılki beklentilerimiz de 500 ila 600 bin ton elma. Elma fiyatlarına geldiğimiz de ise Rusya'nın Türkiye'ye kapılarını açmasından sonra diğer ülkelere de yaptığımız ihracat sebebiyle de şu anda elmanın fiyatı dalında kilosu 1 lira ile 1.5 lira arasında kalitesine göre satılıyor. Buda üreticilerimiz adına gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Elma hasadının şimdiden üreticimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.