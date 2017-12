Karaman’da Engelsiz Spor Şöleni’nin 8’ncisi düzenlendi

Engelsiz Spor Şöleni’ düzenlendi.

KMÜ BESYO Spor Salonunda düzenlenen şölene Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner, il ve üniversite protokolü, davetliler, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve engelli Ahmet Çapıtçı’nın yönetiminde İstiklal Marşının okumasıyla başlayan şölen, KMÜ BESYO Öğrencisi Fahriye Aşar’ın ‘Yeryüzü Melekleri’ adlı şiiri okuması ve açılış konuşmalarıyla devam etti.

“Rol ne kadar ağırsa mükâfatı da o kadar fazla olacaktır”

Açılışta ilk olarak söz alan BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, “Hayat sahnesinde rol alan oyuncuların her birinin rolü diğerinden farklıdır. Her şahıs kendi rolünü tamamladıktan sonra hayat sahnesinden çekilmektedir. Buradaki rolü ne kadar ağır ise mükâfatı da o kadar fazla olacaktır. Bulunduğunuz durumun suretine bakıp ah etmek yerine şükür etmeniz gerekir. Eğer hastalık ve musibetlerin manası güzel bir şey olmasaydı Allah en sevdiği kullarına hastalık ve musibet vermezdi. Bir Hadis-i Şerif’te ‘En ziyade musibet ve meşakkate maruz kalanlar insanların en iyisi, en kamilleridir’ denmiştir. Engelli kardeşlerimiz de bu nurani kafileye katılmak isterlerse hayat sahnesindeki rolü iyi oynamalı ve sabır içinde şükretmelidirler. Bizler de bu rolü en iyi şekilde oynayabilmeniz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Dünyadaki her canlı ve her birey kendine özgüdür ve tektir”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül ise, “Unutmamalıyız ki gerçek manada engeller sadece insanların zihinlerinde ve kalplerinde var olan kısıtlılıklardır. O yüzden insanların engelsiz sandığı pek çok birey, gerçekte görünmez engellerle kuşatılmıştır. Yine engelli sanılan bireylerin çoğu da aslında engelsizdir ve mevcut potansiyelini sonuna kadar kullanabilecek kabiliyete sahiptir” diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Tüm insanlar için asıl olan hayattan hiçbir zaman ve hiçbir koşulda kopmadan, dünyadaki mevcudiyetinin yüceliğine inanarak ve insan olmanın değerini bilerek kendine yakışır bir hayat sürmeye çalışmaktır. Kendi değerinizi asla fiziksel verilerle ve başkalarıyla mukayese ederek belirlemeye çalışmayın. Çünkü bu size gerçek değerinizi vermeyecek, yanlış temeller ve yanlış inançlar üzerine bir hayat inşa etmenize neden olacaktır. Unutmayın ki dünyadaki her canlı ve her birey kendine özgüdür ve tektir. O yüzden bu benzersiz ve tekrarsız yaşamı en iyi şekilde değerlendirerek, kendi benliğinizin en iyi, en faydalı ve en güzel halini ortaya koymak için çabalayın. Yaşam boyu öğrenmeyi kendinize rehber edinerek kendinizi sürekli geliştirin ve eğitim-öğretim hayatınızı asla kesintiye uğratmayın. Bizler KMÜ ailesi olarak engelli öğrencilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik atılması gereken her adımı atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Şölende açılış konuşmalarından sonra engelli öğrencilerle birlikte sportif faaliyetler, halk oyunları, dans gösterileri gerçekleştirilirken çeşitli yarışmalar düzenlendi. Şölende protokol üyeleri tarafından yarışmacılara madalya takdiminin ardından Karamanlı sanatçı Muhittin Arslan, saz eşliğinde türküler seslendirdi. Renkli görüntülere sahne olan şölen, balon gösterisiyle sona erdi.