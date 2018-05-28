Karaman’da esnafı önce kızdıran sonrasında ise güldüren köpek

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen esnaf, su kabının bir köpek tarafından top oynar gibi götürüldüğünü görünce şaşırıp kaldı.

Mehmet Kesiktaş isimli esnaf, Rauf Denktaş Mahallesi’ndeki iş yerinin önünde bulunan elektrik panosunun yanına her gün düzenli olarak sokak hayvanlarının içmesi için su bıraktı. Burayı öğrenen sokak hayvanları ise susadıkları zaman buraya gelerek su ihtiyaçlarını karşılıyor. Esnaf Mehmet Kesiktaş, geçtiğimiz hafta iki gün arayla bıraktığı su dolu kabın yerinde olmadığını gördü. Su kabının vatandaşlar veya çocuklar tarafından çöpe atıldığını düşünerek kızan Kesiktaş, bunun kimin yaptığını bulabilmek için kendi iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını saatlerce izledi. Kesiktaş, kayıtlarda su kabının bir sokak köpeğinin içinde su kalmadığı için patileriyle top oynar gibi götürdüğünü görünce şaşırıp kaldı.

"Sokak hayvanları için herkes ev ve iş yerlerinin önüne su ve yiyecek koysun"

Hayvansever esnaf Mehmet Kesiktaş, "Esnaf olarak iş yerimizin önüne sokak hayvanları içsin diye su dolu kap koyuyoruz. Bu koyduğum su kabının iki gün üst üste kaybolması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğimizde bir köpeğin kabın içinde su kalmadığını gördükten sonra kabı top gibi oynayarak götürmesi ilgimizi çekti ve şaşırdık. Tüm insanları evlerinin veya iş yerlerinin önüne sokak hayvanları için su ve yiyecek koymalarını istiyoruz" dedi.