Karaman’da garaj damından düşen yaşlı adam öldü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 674 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 70 yaşındaki Bedri Uğuzay, ağaçtan düşen yaprakları temizlemek için evinin girişinde bulunan 2 metre yükseklikteki garaj damına çıktı. Çıktığı damda bir anda dengesini kaybeden yaşlı adam beton zemine kafa üstü düştü. Yaşlı adamın düştüğünü görerek yardımına koşan yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın öldüğünü duyan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bedri Uğuzay’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.