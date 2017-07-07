Karaman’da gençler ata sporu okçuluğu öğreniyor

Haftada 6 gün olarak devam eden antrenmanlara 6-18 yaş grubundan toplam 75 sporcu ata sporu okçuluğun inceliklerini öğreniyor. Başlangıç olarak taktik ve teknik bilgilerinin verildiği antrenmanlarda eğitim alan genç sporcular, hem ata sporumuz olan okçuluğun esaslarını öğreniyor, hem de vücutlarının koordinasyon gücünü arttırarak, konsantrasyon yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Ayrıca sporcular makaralı ve klasik yaylı okla hedef tahtasına atış yaparak uygulamalı olarak öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyor. Okçuluğun her yaştan insanın rahat bir şekilde yapabileceğini belirten okçuluk antrenörü Recep Batman, ata mirası olan okçuluğun gelecek nesillere aktarabilmesi için üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Okçuluk sporu yapmak isteyenlerin sayısında büyük artış yaşandığını belirten Batman, “Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yaz spor okullarımızda okçuluk branşına kayıt yaptıran ve bu sporu benimseyen öğrencilerimizin sayısındaki artış bizleri gelecek adına mutlu ediyor. Karaman’da okçuluk branşında gerçekten çok başarılı öğrencilerimiz var. Bizler de bu sporcularımıza en iyi şekilde destek vererek sporcularımızı milli takımlarımıza kazandırmak istiyoruz. İnanıyoruz ki Karaman’da bu anlamda yetenekli ve başarılı okçular yetişecek” dedi.