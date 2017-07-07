Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 13:07

Karaman’da gençler ata sporu okçuluğu öğreniyor

Karaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarında gençler ata sporu okçuluğu öğreniyor.

Karaman’da gençler ata sporu okçuluğu öğreniyor

07 Temmuz 2017 13:07


Haftada 6 gün olarak devam eden antrenmanlara 6-18 yaş grubundan toplam 75 sporcu ata sporu okçuluğun inceliklerini öğreniyor. Başlangıç olarak taktik ve teknik bilgilerinin verildiği antrenmanlarda eğitim alan genç sporcular, hem ata sporumuz olan okçuluğun esaslarını öğreniyor, hem de vücutlarının koordinasyon gücünü arttırarak, konsantrasyon yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor. Ayrıca sporcular makaralı ve klasik yaylı okla hedef tahtasına atış yaparak uygulamalı olarak öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyor. Okçuluğun her yaştan insanın rahat bir şekilde yapabileceğini belirten okçuluk antrenörü Recep Batman, ata mirası olan okçuluğun gelecek nesillere aktarabilmesi için üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.


Okçuluk sporu yapmak isteyenlerin sayısında büyük artış yaşandığını belirten Batman, “Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen yaz spor okullarımızda okçuluk branşına kayıt yaptıran ve bu sporu benimseyen öğrencilerimizin sayısındaki artış bizleri gelecek adına mutlu ediyor. Karaman’da okçuluk branşında gerçekten çok başarılı öğrencilerimiz var. Bizler de bu sporcularımıza en iyi şekilde destek vererek sporcularımızı milli takımlarımıza kazandırmak istiyoruz. İnanıyoruz ki Karaman’da bu anlamda yetenekli ve başarılı okçular yetişecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
KARAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:24
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:03
  • İkindi :16:55
  • Akşam :20:18
  • Yatsı :22:04
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!