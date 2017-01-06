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06 Ocak 2017 13:56

Karaman’da İl Özel İdaresinin yatırım ve hizmetleri devam edecek

Karaman’da İl Özel İdaresinin yatırım ve hizmetleri devam edecek

06 Ocak 2017 13:56

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İl Genel Meclis Başkanı ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.
İl Genel Meclis Başkanı ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Vali Tapsız, yeni yıl ile birlikte il özel idaresinin yapacağı hizmet ve yatırımların aralıksız devam ederek artacağını, birlik ve beraberlik içerisinde Karaman’a daha güzel hizmetler yapmaya devam edileceğini ifade etti. Vali Tapsız, 2017 yılının Karamanı ve vatandaşlar için hizmetlerle geçecek güzel bir yıl olması dileklerinde bulunarak, önümüzdeki dönemde de Karaman’ın çehresini değiştirecek projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi. Tapsız, Karaman’da yoğun bir şekilde yağan kar yağışı ve kış mevsimi boyunca İl Özel İdaresinin yaptığı karla mücadele çalışmalarıyla 2017 yılı faaliyet programına alınan çalışmalar hakkında meclis üyeleriyle bilgi alışverişinde bulundu.
İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek Vali Tapsız’a şahsı ve üyeler adına teşekkür etti.



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