Karaman'da iş kazası: 2 yaralı

Karaman'da üzerine duvar yıkılan iki işçi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Konya yolu üzerinde bulunan bir yem fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın deposunda çalışmakta olan işçiler Ekrem Y. ve Niyazi A.'nın üzerine henüz bilinmeyen bir sebeple duvar yıkıldı. Yıkılan duvarın altında kalan işçiler yaralandı. Yaralı işçiler çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.