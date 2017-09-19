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19 Eylül 2017 15:37

Karaman’da işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

Karaman’da işçileri taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Karaman’da işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 6 yaralı

19 Eylül 2017 15:37


Kaza, Ermenek-Mut karayolu Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün kim olduğu tespit edilemeyen 27 J 9925 plakalı minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, Suriye vatandaşı Ahmed El Nayf olay yerinde hayatını kaybederken, Süleyman B. (36), Nezir B. (33), Veysi B. İsmail E. (47) ile yine kimlikleri tespit edilemeyen 2 Suriye vatandaşı yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Ermenek ve Mut Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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