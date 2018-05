Karaman’da İsrail katliamı lanetlendi

ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşınmasında ve ardından yaşanan olaylarda çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirmesi ve yaralanması Karaman’da Sivil Toplum Platformu tarafından protesto edildi. Aktekke 15 Temmuz Kent Meydanı’nda öğle namazının ardından toplanan kalabalık tekbir getirerek İsrail, aleyhine sloganlar attı. Burada STK’lar adına yapılan ortak basın açıklamasını okuyan Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Mehmet Sarı, bugün de dünyada zalimler var ve bugün de dünyada iyi insanlar var. Dünya bizden yaşlı. Ama tarihte bir şey değişmiyor. Zalim her zaman zalimdir. İyi de her zaman iyidir. Dün Bağdat’ı yakanlar, Şam’ı, Halep’i kuşatanlar bugün de Kudüs’e göz diktiler. Dün olduğu gibi bugün de Kudüs’ün üstünde uçuşan akbabalar var. Ve dün olduğu gibi bugün de Kudüs’ün özgürlüğü için can vermeye hazır, Hz. Hamza misali aslanlar var. Bizi dolar kurlarıyla, enflasyonla, kredi notlarıyla korkutmaya çalışanlar, şunu iyi bilsinler ki biz onlar gibi dört kuruşluk dünya malına davasını satacak adamlar değiliz. Kaçmak onların işidir. Zulüm onların işidir. Korkmak onların işi, Kudüs bizim davamızdır. Kudüs direnişin adıdır. Kudüs bu toprakların, bu ruhun mayasıdır” dedi.

Okunan Kur’an-ı Kerimin ardından dua edildi. Düzenlenen protestoya, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ile Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.