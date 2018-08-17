Karaman’da istişare toplantısı

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Er ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantı sonunda yapılan açıklamada, “Türkiye, Gezi Parkı olayları ile başlayan daha sonra 17-25 Aralık ekonomi darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi ile devam eden süreçte baskı altına alınmaya çalışılmış, son 16 yılda bir kalkınma sürecine giren ülkemiz, çeşitli yöntemlerle engellenmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin yerli ve milli politikalar uygulamasını istemeyen karanlık güç odakları, ellerindeki tüm imkanları kullanarak Türkiye ekonomisine saldırmaya ve hain emellerini Türkiye’ye dayatmaya devam etmektedir. Geçmiş dönemlerde uygulamaya geçirdikleri senaryolardan sonuç alamayan şer şebekeleri, bugün de döviz kurları üzerinden ülkemize ağır bir ekonomik saldırı başlatmıştır. Ülkemize, bütün bu saldırılara karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dik duruş sergilemiş ve bütün bu engellemeleri bertaraf etmeyi başarmıştır. Bizler, son dönemde ülkemizin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınıyoruz. Çıktığımız uzun yolda, milli ekonomi modelimizi hedef alan tüm saldırılara karşı, sonucu ne olursa olsun Devlet Başkanımızın ve ekonomik yönetimimizin sonuna kadar arkasında olduğumuzu beyan ediyoruz. Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminde de olduğu gibi zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecektir. Rehavete düşmeden işimizin başında olacağız ve üretime devam edeceğiz. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Bu kutlu mücadelede üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Ülkemize açılan bu ekonomik savaşa karşı kararlılıkla, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz” denildi.