Karaman’da jandarma 179. yaşını kutluyor

Kuruluş yıldönümü nedeniyle İl Jandarma Komutanı İlhan Şen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette, jandarma teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında Vali Meral’e bilgiler veren İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlhan Şen, daha iyi hizmet arayışı içerisinde olduklarını belirtirken, bundan sonraki süreci de aynı şekilde devam ettirerek daha modern ve daha başarılı bir kolluk teşkilatı olma yolunda çalışmalarını devam ettireceklerini ifade etti.

Başarılı çalışmalarından dolayı İl Jandarma Komutanı İlhan Şen ve jandarma teşkilatı mensuplarını tebrik eden Vali Fahri Meral, “Jandarma Teşkilatımız 179 yıldır devletimizin temel yapı taşlarından birisini oluşturmakta, ülkemizin her köşesinde, sorumluluk alanında emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması ve kendisine verilen diğer görevlerin ifası amacıyla üstün bir gayret ve büyük bir vatan sevgisiyle çalışmalarını devam ettirmektedir” dedi.