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01 Temmuz 2017 12:33

Karaman’da jandarmadan kenevir operasyonu

Karaman’da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Karaman’da jandarmadan kenevir operasyonu

01 Temmuz 2017 12:33


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Burunoba köyü Çakır mevkisinde bir kişinin kenevir bitkisi yetiştirdiği yönünde duyum alması üzerine harekete geçti. Ekipler, gittikleri mevkide N.D’nin evi ile çevresinde arama yaptı. Aramalarda N.D’nin evi, bahçesi ve evin 500 metre ilerisindeki meralık alanda saksılara ekilmiş 225 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca evde kurusıkıdan bozma tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait mermiler bulundu. Saksılardaki kenevir bitkileri sökülerek imha edilirken, N.D. gözaltına alındı.




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