Karaman’da jandarmadan kenevir operasyonu

Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde duyum üzerine harekete geçen Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipler, merkeze bağlı Ortaoba köyünde iki eve operasyon düzenlendi. Ekipler S.T’ye ait evin bahçesinde yaptıkları aramada 84 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet öğütme makinesi ele geçirildi. İ.D’ye ait evin bahçesinde de arama yapan ekipler burada da 26 kök Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği buldu. Ekipler tarafından ekili kenevirler sökülerek imha edilirken bahçe sahipleri S.T. ve İ.D. gözaltına alındı.