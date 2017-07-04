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04 Temmuz 2017 12:34

Karaman’da jandarmadan kenevir operasyonu

Karaman’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda iki evin bahçesinde 110 kök Hint keneviri ile iki adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Karaman’da jandarmadan kenevir operasyonu

04 Temmuz 2017 12:34


Alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde duyum üzerine harekete geçen Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipler, merkeze bağlı Ortaoba köyünde iki eve operasyon düzenlendi. Ekipler S.T’ye ait evin bahçesinde yaptıkları aramada 84 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet öğütme makinesi ele geçirildi. İ.D’ye ait evin bahçesinde de arama yapan ekipler burada da 26 kök Hint keneviri ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği buldu. Ekipler tarafından ekili kenevirler sökülerek imha edilirken bahçe sahipleri S.T. ve İ.D. gözaltına alındı.




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