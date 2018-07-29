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29 Temmuz 2018 09:40

Karaman’da jandarmadan tarihi eser operasyonu

Karaman’da jandarmanın bir evde yaptığı aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar ele geçirildi.

Karaman’da jandarmadan tarihi eser operasyonu

29 Temmuz 2018 09:40


Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Süleymanhacı köyünde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mahkeme kararıyla H.D. (42) isimli şahsın evinde arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 19 sikke, 1 adet obje, 1 adet vazo, 2 adet tarihi çivi ile 1 adet metal arama detektörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler Karaman Müzesi yetkililerine teslim edilirken, gözaltına alınan H.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.




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