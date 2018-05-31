Karaman’da kamyonetler çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Urgan Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan Abidin B. (58) yönetimindeki 42 BT 887 plakalı kamyonet ile Yakup T. idaresindeki 42 JE 368 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada 42 BT 887 plakalı kamyonetin sürücüsü ile içindeki yolcular Abidin D. (44) ve Muslu I., yaralandı. Kazanın ardından yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Karaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.