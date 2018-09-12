Karaman'da katı atık ayrıştırma tesisindeki çöpler yandı

Karaman'da katı atık ayrıştırma tesisinin çevresinde bulunan naylon çöpler yandı. Yangın itfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, şehirden toplanan çöplerinin döküldüğü Urgan Mahallesi'ndeki belediyeye ait çöplükte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalışmayan katı atık ayrıştırma tesisi çevresindeki naylon çöp yığınları henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, katı atık arıtma tesisinin deposuna sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.