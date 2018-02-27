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27 Şubat 2018 15:36

Karaman’da kaybolan 2 kişinin cesedi uçurumda bulundu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan 2 kişinin cesedi, uçuruma yuvarlanmış araç içinde bulundu.

Karaman’da kaybolan 2 kişinin cesedi uçurumda bulundu

27 Şubat 2018 15:36


Alınan bilgiye göre, maden mühendisi Gökhan Uyar (28) ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulunda okutman olarak görev yapan Öznur Katan’dan (31) dün öğleden bu yana haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Uyar ve Katan’ın gidebileceği yerleri araştırmasına rağmen sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Çok sayıda jandarma ve AFAD ekibinin katıldığı aramada, Gökhan Uyar ve Öznur Katan’ın cesetleri ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Ermenek Kalesi’nin arkasında yaklaşık 60 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmış otomobilin içinde bulundu. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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