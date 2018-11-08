Karaman'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri konuşuldu

Karaman'da kış mevsiminde alınacak trafik tedbirlerinin konuşulduğu bir toplantı düzenlendi.

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Karaman Valisi Fahri Meral'in yanı sıra, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantı, valilik ve emniyet müdürlüğünün kış mevsiminde alınması gereken tedbirler konusunda sunum yapmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan Vali Meral, yaklaşan kış mevsimi ile birlikte il genelinde yaşanabilecek olumsuzlukların yerinde ve zamanında çözüme kavuşturulması için ilgili kurumların birbirleriyle sürekli iletişim halinde bulunarak, koordinasyonun sağlanması konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Toplantı, değerlendirme ve temennilerin ardından sona erdi.