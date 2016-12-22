Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 14:02

Karaman’da köy yollar ulaşıma kapandı, okul tatili uzatıldı

Karaman’da köy yollar ulaşıma kapandı, okul tatili uzatıldı

22 Aralık 2016 14:02

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 123 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirilirken, okullar Cuma günü de tatil edildi.
Karaman’da iki gündür aralıksız olarak devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı şimdiden 30 santimetreyi bulurken, yükseklerde 2 metreye ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 71 köy yoluyla Ermenek, Başyayla, Sarıveliler, Ayrancı ve Kazımkarabekir ilçelerine bağlı 52 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Karaman İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler kapanan köy yollarının ulaşıma tekrar açılabilmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekiplerin açtığı köy yolları kar yağışının devam etmesi nedeniyle kısa süre sonra tekrar kapanıyor. Kar yağışı şehirler arası ulaşımı da etkiliyor. Karaman-Mersin, Karaman-Konya ve Karaman-Ereğli karayollarında zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Trafik ekipleri bu güzergahlarda araçların zincirsiz seyretmelerine izin vermiyor.
Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar tatilini uzattı. Dün ve bugün tatil olan okulların yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle Cuma günü de tatil edildiği duyuruldu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
-2
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Cuma
    Yoğun Kar Yağışı
    -2°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    -3°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç