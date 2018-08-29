Karaman’da köylere ekipmanı desteği

Karaman Ziraat Odası bahçesinde düzenlenen programda konuşan Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu,"Köylerimizdeki üreticilerimizin eksikliklerini tespit ediyor, görüyoruz. Ona göre de ekipman dağıtımı konusunda işbirliği yaparak herkesin ihtiyacı olan ekipmanı alıp veriyoruz. Ezbere hiçbir iş yapmamayı önemsiyoruz. Paylaşmayı seviyoruz, birlikte hareket etmeyi seviyoruz. Araştırdık özellikle pekmez yapımında dağ köylerimizin çektiği sıkıntıları gördük. Ona göre üzüm sıkma makinesi yaptırdık. İhtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştık. Bu ekipmanlar üreticilerimizin işlerini ciddi anlamda kolaylaştıracak” dedi.

Muğlu, konuşmasının sonunda ekipmanların alınmasında destek olan herkese teşekkür etti.

"Köylerin taleplerini karşılamaya devam edeceğiz"

İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar’da hizmetlerinin devam edeceğini belirterek, köylülerin taleplerini imkanları ölçüsünde karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Kapar, "Ziraat Odası ve İl Özel İdaresinin imkanları günün şartları içerisinde yeterli değil. Ama biz ortaklaşarak bu makineleri köylülerimizle buluşturmayı sağladık. Bundan sonra da bu tür hizmetlerimiz devam edecek. Talepleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Tören, köy muhtarlarına 32 üzüm sıkma makinesi, 37 arpa ezme makinesi, 20 helezon, 7 yükleme bandı, 10 merdane, 1 patates sökme makinesi, 1 kükürt atma makinesi, 5 zeytin boylama makinesi, 1 Antep fıstığı soyma makinesi, 8 selektör teslimi ile sona erdi.

Ekipman dağıtım törenine, İl Genel Meclisi Başkanı Adem Kapar, AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er, Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ile ekipman alacak köylerin muhtarları ve davetliler katıldı.