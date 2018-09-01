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01 Eylül 2018 17:35

Karaman’da kuru otların temizlenmesi için yakılan ateş büyüyünce korkuttu

Karaman’da bahçedeki kuru otların temizlenmesi için yakılan ateşin büyüyerek kanepe ve plastik malzemelere sıçraması korkuttu.

Karaman’da kuru otların temizlenmesi için yakılan ateş büyüyünce korkuttu

01 Eylül 2018 17:35


Yangın, Larende Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi üzerinde bulunan bir deponun bahçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir şahıs, depo olarak kullanılan metruk binaların bulunduğu bahçedeki kuru otları temizlemek için ateş yaktı. Şahıs, yaktığı ateşi kontrol altına alamayınca alevler büyüyerek bahçede bulunan kanepe ve plastik malzemelere de sıçradı. Yanan plastik malzemeler nedeniyle yoğun duman oluştu. Çevredeki vatandaşların dumanları görmesiyle itfaiyeye ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Yangında bahçedeki kanepeler yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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