Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 15:15

Karaman’da Larende Hanımlar Lokali tamamlandı

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, belediye tarafından Larende Mahallesine yapılan Larende Hanımlar Lokalinin tamamlandığını söyledi.

Karaman’da Larende Hanımlar Lokali tamamlandı

05 Aralık 2017 15:15


Başkan Çalışkan, Larende Mahallesine yapılan Hanımlar Lokalinin yakın zamanda hizmete gireceğini söyleyerek, “Karaman Belediyesi’nin sadece yapısal alanda değil, yoğun bir kültür ve eğitim faaliyeti içerisinde de olduğunu vurguladı. Başkan Çalışkan, "Kadın-Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ve Kültür-Sosyal İşler Müdürlüğümüz, daha önce Mümine Hatun Kültür Merkezi, Yunuskent Hanımlar Lokali ve Beyazkent Hanımlar Lokalini Karaman’ın hizmetine sundu. Şimdi de Osmangazi Hanımlar Lokalini ve yapımı yeni tamamlanan Larende Mahallesindeki kadınlarımıza yönelik kültür merkezini faaliyete geçiriyoruz. Larende Kapalı Pazarının bulunduğu, bin 442 metrekare alan üzerinde ve 350 metrekare kapalı alana sahip Larende Hanımlar Lokali’nde, hanımlarımız, farklı etkinlikler yaparak yetenekleri doğrultusunda hem kurs faaliyetlerinden hem de rahat bir ortamda spor yapma imkânı bulacaklar. Yakın zamanda hizmete açılacak bu merkezlerimizde hanımlara aile danışmanlığı, sosyal, psikolojik ve hukuki açıdan da hizmet verilecek. Karaman Belediyesi olarak, şehircilik hizmetlerinin yanı sıra yoğun bir kültür ve eğitim faaliyeti içerisindeyiz. Şehrimizin tüm bölgelerinde vatandaşlarımıza yönelik bu tür çalışmaları genişletmeyi düşünüyoruz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    6°C
  • Cuma
    6°C
  • Cumartesi
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç