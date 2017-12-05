Karaman’da Larende Hanımlar Lokali tamamlandı

Başkan Çalışkan, Larende Mahallesine yapılan Hanımlar Lokalinin yakın zamanda hizmete gireceğini söyleyerek, “Karaman Belediyesi’nin sadece yapısal alanda değil, yoğun bir kültür ve eğitim faaliyeti içerisinde de olduğunu vurguladı. Başkan Çalışkan, "Kadın-Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ve Kültür-Sosyal İşler Müdürlüğümüz, daha önce Mümine Hatun Kültür Merkezi, Yunuskent Hanımlar Lokali ve Beyazkent Hanımlar Lokalini Karaman’ın hizmetine sundu. Şimdi de Osmangazi Hanımlar Lokalini ve yapımı yeni tamamlanan Larende Mahallesindeki kadınlarımıza yönelik kültür merkezini faaliyete geçiriyoruz. Larende Kapalı Pazarının bulunduğu, bin 442 metrekare alan üzerinde ve 350 metrekare kapalı alana sahip Larende Hanımlar Lokali’nde, hanımlarımız, farklı etkinlikler yaparak yetenekleri doğrultusunda hem kurs faaliyetlerinden hem de rahat bir ortamda spor yapma imkânı bulacaklar. Yakın zamanda hizmete açılacak bu merkezlerimizde hanımlara aile danışmanlığı, sosyal, psikolojik ve hukuki açıdan da hizmet verilecek. Karaman Belediyesi olarak, şehircilik hizmetlerinin yanı sıra yoğun bir kültür ve eğitim faaliyeti içerisindeyiz. Şehrimizin tüm bölgelerinde vatandaşlarımıza yönelik bu tür çalışmaları genişletmeyi düşünüyoruz" dedi.