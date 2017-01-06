Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 13:48

Karaman’da lodosla eriyen kar barajların su seviyesini yükseltecek

Karaman’da lodosla eriyen kar barajların su seviyesini yükseltecek

06 Ocak 2017 13:48

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Muğlu, Karaman çiftçisinin en azından bu yıl için su sıkıntısı çekmeyeceğini düşündüklerini söyledi.
Araziler ve merkeze bağlı Yeşildere köyünde bulunan İbrala Barajı’nda incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Recep Muğlu, yıllar sonra yağan karın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Karaman’ın Türkiye’de en az yağış alan bölgelerden birisi olduğunu ifade eden Muğlu, “Karaman’a 66 yılın ardından ilk defa 1 metrenin üzerinde bir kar yağdı. Bu kar, yüksek kesimlerde 3 metreyi buldu. Yağan karın yansıması ise şimdiden başladı. Bugün İbrala Barajı’mızda su seviyesi karın erimeye başlamasıyla birlikte yükselmeye geçti. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor" dedi.
Muğlu, “Kış mevsiminin bitmesi için 3.5 aylık bir süre daha var. Meteoroloji yetkilileri ise bölgemizde kar yağışının önümüzdeki günlerde devam edeceğini açıkladı. Biz bu yıl için su sıkıntısı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü yağan karın erimesiyle barajlardaki su seviyeleri ciddi anlamda yükselmiş olacak” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç