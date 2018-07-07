Karaman’da lüks otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Kaza, Mut Caddesi Valilik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Riyad S. yönetimindeki 34 UC 8469 plakalı otomobil, Mehmet M. idaresindeki Karaman Belediyesine ait 70 BF 559 plakalı yolcu otobüsüne kavşakta çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön tampon parçaları otobüsün orta kapısında kaldı. İçinde 20’ye yakın yolcunun bulunduğu halk otobüsünün devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Kazada, lüks otomobilin sürücüsü ile içinde yolcu olarak bulunan Tülin B. yaralandı. Çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.