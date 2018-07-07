Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 10:00

Karaman’da lüks otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Karaman’da belediyeye ait yolcu otobüsüne çarpan lüks otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Karaman’da lüks otomobil, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

07 Temmuz 2018 10:00


Kaza, Mut Caddesi Valilik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Riyad S. yönetimindeki 34 UC 8469 plakalı otomobil, Mehmet M. idaresindeki Karaman Belediyesine ait 70 BF 559 plakalı yolcu otobüsüne kavşakta çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön tampon parçaları otobüsün orta kapısında kaldı. İçinde 20’ye yakın yolcunun bulunduğu halk otobüsünün devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Kazada, lüks otomobilin sürücüsü ile içinde yolcu olarak bulunan Tülin B. yaralandı. Çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç