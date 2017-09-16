Karaman’da maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarında bir maden ocağında şüpheli şahısların kamyonete muhtelif madencilik malzemeleri yüklediğini gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler, Ermenek-Sarıveliler karayolunun 30. kilometresinde şüpheli kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 41 bin lira olan dinamo ve demir malzemeler ele geçirildi. Jandarma, kamyonette bulunan E.Ç, A.K. ve B.C.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.