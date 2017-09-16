Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 12:09

Karaman’da maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde bir maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı.

Karaman’da maden ocağından hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

16 Eylül 2017 12:09


Alınan bilgiye göre, Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarında bir maden ocağında şüpheli şahısların kamyonete muhtelif madencilik malzemeleri yüklediğini gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen ekipler, Ermenek-Sarıveliler karayolunun 30. kilometresinde şüpheli kamyoneti durdurdu. Kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 41 bin lira olan dinamo ve demir malzemeler ele geçirildi. Jandarma, kamyonette bulunan E.Ç, A.K. ve B.C.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç