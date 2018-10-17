Karaman'da mantar zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti

Karaman'da mantardan zehirlenen 12 kişiden 1'i sevk edildiği hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karaman'da son 16 gün içerisinde arazide topladıkları mantarı yiyen 12 kişi zehirlendi. Zehirlenen kişiler mide bulantısı şikayetiyle Karaman Devlet Hastanesine müracaat etti. Bunlardan durumu ağır olan ve Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 66 yaşındaki Dudu Akın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akın, bugün ikindi namazına müteakip Karaman'da toprağa verildi.

“Mantar zehirlenmeleri arttı”

Mantar zehirlenmelerinin artması üzerine İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, yazılı bir açıklama yaptı. Arslan, yağışların artması nedeniyle doğada yetişen mantarların tüketilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının arttığını ifade etti. Arslan, zehirlenmelerden dolayı gelen vakalar ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Ülkemizde doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkımızın da bu mantarlara çokça rağbet ettiği bilinmektedir. Son 16 gün içerisinde Karaman Devlet Hastanesine mantar zehirlenmesi şüphesi ile toplam 12 hasta başvurmuş, bu hastalardan 4 tanesi ayaktan takip edilerek taburcu edilmiştir. Diğer 8 hasta ise ilimiz ve çevre illerde tedavi altına alınmıştır. Konya'ya sevk edilen 1 hastamız maalesef hayatını kaybetmiştir.”

“Yabani mantarlar toplanıp yenilmemelidir”

Mantar zehirlenmesi ve zehirlenme belirtilerine de değinen Dr. Arslan, “Doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak çiğ veya pişirilerek yenmesi sonucunda gelişen ve ölümle de sonuçlanabilen ciddi bir zehirlenmedir. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yağışların bol olduğu mevsimlerde görülür. Ülkemizde doğal alanlarda yetişen zehirli mantarların da bulunduğu unutulmamalıdır. Zehirli mantarların tadı yenilebilen mantarlarınkinden farklı değildir. Rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu nedenlerle zehirli ve yenilebilen mantarları birbirinden ayırt etmek çok zor olduğundan yabani mantarlar toplanıp yenilmemelidir” DEDİ.