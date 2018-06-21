Karaman’da Mehmet Bey Mahallesine yeni park

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, park yenileme çalışmaları ve yeni park alanları inşa etmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mehmet Bey Mahallesi’nde semt spor sahalarının bulunduğu arazide yeni bir parkın temelini attı. İçerisinde çocuk oyun alanı, aletli kondisyon alanı, yürüyüş yolu, otopark, oturma grupları ve kamelyaların yer alacağı park, semt spor sahalarıyla birlikte 6 bin metre kare alana sahip olacak. Bir süre önce Alparslan Türkeş Parkı’nda başlatılan tadilat çalışmaları da son aşamaya geldi. Park baştan aşağı yenilenirken, yeşil alan kısımlarında yapılan çimleme çalışmasının ardından Alparslan Türkeş Parkı tekrar hizmete açılacak. Karaman’da ki yeşil alan 1 milyon 150 bin metre kareye ulaştı.

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, bir yandan yeni parklar yaparken bir yandan da mevcut parkları vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerine göre yenilediklerini belirterek, “Son yıllarda hayata geçirdiğimiz sosyal tesis ve yeşil alan projeleri ile Karaman’daki yeşil alan miktarını yaklaşık 1 milyon 150 bin metre kareye çıkarttık. Buna rağmen şehrimizi yeşillendirmek, daha modern ve yaşanılabilir bir kent oluşturmak için ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni park alanları oluşturmaya, mevcut parklarda da yenileme çalışmaları yaparak daha estetik hale getirmeye devam ediyoruz. Halkımıza ferah mekanlar sunmak ve görsel açıdan güzellikleri tattırmak amacıyla çalışmalarımız devam edecek” dedi.