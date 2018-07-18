Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 16:59

Karaman’da minibüslerin konduğu boş arsada yangın çıktı

Karaman’da trafikten çekilen minibüslerin konduğu boş arsada kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangında bir minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer minibüsler de alevlerden dolayı kısmen hasar gördü.

Karaman’da minibüslerin konduğu boş arsada yangın çıktı

18 Temmuz 2018 16:59


Olay, Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaş ömrünü tamamladığı için trafikten çekilen 4 yolcu minibüsünün bulunduğu arsadaki kuru otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler otların kuru olması nedeniyle bir anda tüm arsayı sararken, bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen 3 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangında arsanın ortasında bulunan ve alevlerin arasında kalan bir minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer minibüsler ise kısmen zarar gördü. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç