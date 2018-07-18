Karaman’da minibüslerin konduğu boş arsada yangın çıktı

Olay, Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi üzerinde bulunan boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaş ömrünü tamamladığı için trafikten çekilen 4 yolcu minibüsünün bulunduğu arsadaki kuru otlar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler otların kuru olması nedeniyle bir anda tüm arsayı sararken, bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen 3 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangında arsanın ortasında bulunan ve alevlerin arasında kalan bir minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer minibüsler ise kısmen zarar gördü. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.