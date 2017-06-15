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15 Haziran 2017 22:35

Karaman’da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman’da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karaman’da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

15 Haziran 2017 22:35


Kaza, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Havutçu (69) yönetimindeki 70 FK 160 plakalı motosiklet ile Mustafa Yıldız (77) idaresindeki 70 EY 190 plakalı motosiklet sürücülerinin dikkatsizliği sonucu 711 Sokak’ta çarpıştı. Kazada her iki sürücü yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Mustafa Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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