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Karaman'da öğrenciler 15 Temmuz'da yaşananları 12D ile izleyecek

Karaman’da “15 Temmuz Çocukları” projesi kapsamında 7-11 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 12D kısa metrajlı filmin gösterimi İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ve İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar’ın katılımı ile yapıldı.

Karaman'da “15 Temmuz Çocukları” projesi kapsamında 7-11 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 12D kısa metrajlı filmin gösterimi İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ve İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar'ın katılımı ile yapıldı.


“15 Temmuz Çocukları” projesi kapsamında şehitlerin Türkiye'ye kazandırdığı maddi ve manevi değerler konusunda farkındalık oluşturmak ve 15 Temmuz Kalkışması ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmak için hazırlanan film, Piri Reis İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte 12D film izlemeye elverişli özel donanımlı kamyonette öğrencilere izletilmeye başlandı. Kısa metrajlı filmin ilk gösterimine İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu ve İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar katıldı. 5 Ekim 2018 ve 14 Aralık 2018 tarihleri arasında 11 okulda gösterilecek 12D kısa metrajlı film yaklaşık 5 bin öğrenciyle buluşacak.

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