Karaman'da okul servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Karaman'da otomobil ile okul servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hacı Celal Mahallesi'nde 587. Sokak ile 558. Sokak kesişiminde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ebru G. yönetimindeki 70 EF 274 plakalı otomobil ile Furkan Ü., idaresindeki 70 C 0107 plakalı okul servisi kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan okul servisi kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler M. A., F.T., B.A. ve T.T., ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.