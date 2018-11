Karaman'da Organ Bağışı Haftası etkinliği

Karaman'da 3-9 Kasım Organ Bağışı haftası dolayısıyla "Nefesim Olur Musun" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Karaman Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte, sağlık görevlileri ve öğrenciler tarafından organ bağışı hakkında sunum ve bilgilendirme yapıldı.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, “Her yıl 03-09 Kasım haftası organ bağışı haftası olarak kutlanmaktadır. Organ bağışı konusun da farkındalığı arttırmak için etkinlikler düzenlenir. Umut ediyoruz ki bu etkinlikler hedefine ulaşır ve bazı bedenler bağışlanan organlarla can bulur. Özellikle bu etkinliklerde ve çalışmalarda sivil toplum örgütlerinin çalışmaları çok önemlidir. Karaman ilimizde de 193 hastamız diyalize girerken Türkiye de bu sayı yaklaşık 60 binlere ulaşmaktadır. Türkiye de on binlerce hasta organ bağışı beklerken, gerçekleşen organ nakli çok daha düşüktür. Umuyorum ki organ bağışı konusunda bilinçlendirmeyi ve farkındalığı arttırabiliriz ve on binlerce bekleyen bedenlere can bulabiliriz” dedi.

Programa, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Özçalık, Karaman Devlet Hastanesi Baştabibi Dr. Osman Açıkgöz ile organ bağışı ile yaşama tutunan vatandaşlar ve aileleri katıldı.